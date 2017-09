Hotelul off-shore din centrul istoric al Chisinaului - ZdG.md

In curand, in centrul istoric al Chisinaului va aparea un hotel cu 12 niveluri. Constructia este ridicata pe ramasitele unui monument istoric, privatizat dubios de stat in 2009. In ultimii ani, imobilul si terenul aferent au fost implicate in mai multe tranzactii off-shore, fiind vandute si revandute de firme din Belize, reprezentate prin procura de cetateni ai R. Moldova, scrie ZdG.md