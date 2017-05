Hoti de apartamente pusi la pamant de politisti pe o strada din capitala. Schema pusa la cale de acestia pentru a intra in locuinte: "Mainele la spate!" - VIDEO

Potrivit Politiei, activitatea acestora a fost monitorizata de catre politisti timp de aproximativ doua luni de zile, perioada in care s-au acumulat probe concludente ce ar demonstra complicitatea in cel putin trei cazuri de furturi din apartamente in proportii mari. In acest context politistii au organizat ambuscade fiind descinse retineri in flagrant delict, dupa ce ar fi patruns intr-un apartament si ar fi furat bani.

Oamenii legii spun ca din grupul criminal fac parte cinci indivizi, domiciliati in capitala, cu varstele cuprinse intre 36 ani si 41 ani. Potrivit informatiilor speciale constatate pe parcursul investigatiilor, fiecare dintre ei avea rolul sau.

Indivizii permanent se asigurau sa nu nimereasca in vizorul camerelor de supraveghere instalate pe strazi, atunci cand localizau o locuinta sau un apartament pentru a patrunde in interior. Totodata, potentialii proprietari erau urmariti vizual de catre unul din ei, atunci cand iesea din casa sau cand revenea. La fel, mai intia de toate studiau constructia lacatelor de la usile apartamentelor.

In timpul retinerilor descinse, politistii au depistat asupra lor un intreg arsenal diversificat de scule confectionate artizanal, cu ajutorul carora descuiau lacatele usilor de la apartamente, precum si mijloace financiare in valuta, care ar fi fost furate din locuinte in suma de peste 10 000 euro.

Actualmente banuitii sunt retinuti pentru 72 de ore si risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 5 ani pana la 10 ani.