Hoti de meserie! Vezi cum se fura in piata centrala: Imagini suprinse de camerele de supraveghere - VIDEO

Politistii au examinat mai multe secvente a camerelor de supraveghere instalate in Piata agricola din sectorul Centru al capitalei, dupa ce au fost sesizati de catre trei femei, carora le-au fost furate portmoneele cu bani.

In cadrul investigatiilor demarate au fost analizate actiunile hotilor de buzunare.

Astfel, o femeie in varsta de 38 ani a devenit victima unei doamne necunoscute, dupa ce i-a furat din geanta portmoneul cu bani in suma de 48 000 ruble rusesti.

Totodata politistii au constatat ca aceasta era insotita prin multime de catre doi indivizi, care i-ar fi asigurat spatele in momentul furtului.



Tot pe teritoriul Pietii agricole a sectorului Centru o tanara in varsta de 29 ani, a fost tinta a doua femei, care i-au furat din geanta portmoneul cu bani in suma de 500 lei, in timp ce facea cumparaturi.

Astfel una dintre ele impinge intentionat potentiala victima, iar a doua baga mana in geanta deschisa.

O alta femeie in varsta de 30 ani a devenit victima unei necunoscute, in timp ce se deplasa pe str. M. Varlaam din preajma pietei, fiindu-i furat din geanta portmoneul cu bani in suma de 100 lei si bijuterii din argint.