Hotii care au jefuit o femeie in Piata Centrala au fost retinuti. Este vorba despre o familie din Comrat - sotii si feciorul de 17 ani - VIDEO

Cei trei ar fi fost implicati si in alte cazuri similare. Acum o luna camerelele de supraveghere au surprins momentul in care femeia a furat in Piata Centrala din geanta unei femei portofelul in care se aflau 48 de mii de ruble rusesti. Acestia sunt cercetati in stare de libertate pentru pungasie si risca pana la 7 ani de inchisoare.