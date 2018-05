Hram, la Colibabovca. De dimineata satenii au mers la biserica, iar apoi s-au adunat cu prietenii la masa. Spre seara au incins hora - VIDEO

Sarbatoarea s-a dat chiar in fata primariei, unde a fost improvizata o scena. Acolo va fi chef si voie buna pana la miez de noapte.

“Avem cantece si dansuri, moldovenesti dar si bulgaresti.”

“Am fost la biserica, am primit rudele.”

De la mic la mare satenii au venit in centrul satului ca sa chefuiasca. Cei mici sau jucat la topogane si au mancat inghetata. Cei mari asteptau concertul, iar pana a inbtra in hora s-au racorit cu o bere. Bucurosi au fost astazi vanzatorii ambulanti dar si cei de pe la magazine care aproape ca terminase berea si inghetate.

“Acum se vine inghetata, berea, apa oamenii se racoresc astazi o sa lucram pana mai tarziu.”

Satul Colibabovca a implinita astazi 107 ani. In fiecare luni de dupa Duminica Mare localnicii sarbatoresc Lunea Rusaliilor sau Sfanta Treime. In Romania, dar si in altte tari ortodoxe cum ar fi Grecia, aceasta zi este libera prin lege si nu se lucreaza.