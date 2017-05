Hramul orasului Balti, sarbatorit ieri cu un concert grandios. Usatii le-a adus locuitorilor nume grele din show-bizz ca Carlas Dreams, SunStrokeProject si Ani Lorak - VIDEO

Baietii de la Carlas Dreams, lasati la desert, au transformat piata Vasile Alecsandri intr-un imens ring de dans.

La unison cu trupa, publicul a cantat fiecare melodie.

Inainte de Carlas Dreams, localnicii din Balti au putut urmari un spectacol cu focuri de artificii.

Ceva mai devreme, au incins atmosfera interpretii Nelly Ciobanu si Pasha Parfeni, iar baietii de la Sunstroke Project au fost chemati la bis cu piesa cu care s-au clasat pe locul 3 in acest an la Eurovision.

In timp ce unii artisti de la noi spun ca au iesit pe scena la invitatia primarului Renato Usatai, altii sustin ca au cantat doar de dragul publicului.

Pasha PARFENI, INTERPRET ”Eu nu am cantat pentru politicieni. Eu am venit la invitatia primarului Renato Usatai.Eu nu cant pentru PD si pentru Plahotniuc si pentru asta sunt criticat”.

Nelly CIOBANU, INTERPRETA ”Renato este organizatorul? Eu am fost contactata de Bis Concert”.



Au fost si interpreti straini. Ani Lorak i-a tinut in priza pe balteni.

Pe scena au urcat nu doar artisit, ci si episcopul de Balti si Falesti, Markel, care a avut un mesaj de felicitare. Acesta a refuzat sa vorbeasca cu echipa Pro TV.

Desi spun ca in oras se simta lipsa primarului, oamenii s-au distrat pe cinste.

”Traiasca Baltiul si Moldova langa Balti”.

”El poate guverna şi de la distanţă. Acest fapt mă încantă”.



Totusi, Renato Usatii nu putea lipsi cu totul. Prin Skype, acesta a tinut un discurs, care a putut fi urmarit pe ecrane.

"Eu regret foarte mult că nu sunt alături de voi la această sărbătoare, dar aşa s-au străduit cei care vor alegeri anticipate”.

Primarul de Balti nu a raspuns la telefon pentru a ne spune cat a cheltuit pentru concertul din capitala de nord, dar si pe cele care au loc la Falesti, Basarabeasca, Donduseni, unde la carma sunt membri ai Partidului lui Renato Usatii. Orasul Balti a implinit ieri 596 ani de la fondare.