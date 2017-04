Hristos a Inviat! Moldovenii sarbatoresc astazi Pastele - Credinciosii au dus Lumina Sfanta in case

"Adevarat a inviat", am raspuns la miezul noptii, cand am mers sa luam lumina sfanta, care sa ne lumineze casele si sufletele si sa ne ajute sa fim mai buni, mai curati si mai atenti la suferinta celor din jurul nostru. Lumina blanda a invierii si a sperantei a ajuns sambata-noapte de la Ierusalim in toate bisericile, iar de acolo in inimile credinciosilor care s-au bucurat ca Hristos a inviat si sufletul a urcat la cer biruind moartea si tot raul acestei lumi.

Sute de credinciosi au participat azi noapte la slujba de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din Chisinau, unde a fost oferita credinciosilor Lumina Sfanta adusa de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim.