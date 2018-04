Hristos a Inviat! Moldovenii sarbatoresc astazi Pastele. Credinciosii au dus Lumina Sfanta in case

"Adevarat a inviat", am raspuns la miezul noptii, cand am mers sa luam lumina sfanta, care sa ne lumineze casele si sufletele si sa ne ajute sa fim mai buni, mai curati si mai atenti la suferinta celor din jurul nostru. Lumina blanda a invierii si a sperantei a ajuns sambata-noapte de la Ierusalim in toate bisericile, iar de acolo in inimile credinciosilor care s-au bucurat ca Hristos a inviat si sufletul a urcat la cer biruind moartea si tot raul acestei lumi.

Pastele este sarbatorit de sute de moldoveni, care au mers noaptea la biserici, au ascultat slujbele, iar apoi au ciocnit un ou cu cei dragi.

Dupa ce au asistat la slujbe, credinciosii au sfintit pasca si ouale rosii, iar apoi, dupa traditie s-au aseazat la masa cu toata familia si au sarbatorit Invierea lui Iisus.