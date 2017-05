"Hristos s-a Inaltat!" Crestinii sarbatoresc astazi Ispasul

Inaltarea Domnului la cer, numita in popor Ispasul, este sarbatorita in fiecare an intr-o zi de joi, la 40 de zile dupa Paste. Potrivit Evangheliei crestine, Mantuitorul Isus Hristos, dupa inviere, s-a aratat ucenicilor timp de 40 de zile, dupa care, in prezenta lor s-a inaltat spre cer. In traditia populara, in aceasta zi vitele se bat cu leustean pentru a se ingrasa si a fi sanatoase tot anul. Tot in aceasta zi se sfintesc plantele de leac.

*Foto crestinortodox.ro