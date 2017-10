I-au facut sa se simta ca vedetele de la Hollywood. Dascalii unui liceu din capitala au pasit pe covor rosu si si-au scris dorintele pe baloane. Ce surprize le-au mai pregatit elevii de ziua lor profesionala - VIDEO

VIDEO IN CURAND.

Profesorii de la liceul Vasile Alecsandri din capitala s-au simtit dimineata aproape ca vedetele de la Hollywood. Ei au fost poftiti sa calce pe covor rosu, intins de elevi, special pentru ei. Evident nu au lipsit florile si muzica.

Totodata, elevii au pregatit baloane, in care fiecare dascal si-a scris cate o dorinta.

“Elevii sa primeasca zece la bac.”

Apoi le-au lansat in aer.

“Minunat. De-ar fi asa in fiecare zi.3228 “Ma simt implinita si fericita.”3229 “Se produce o chimie totala in fiecare coltiosor.”

Ei, si cum poate fi o sarbatoare, fara daruri?!

“Am pregatit o felcitare, un pix pentru a verifica lucrarile, un mar cu un mesaj frumos si ceva dulce.”

Ulterior, profesorii au fost chemati la lectii. Nu sa predea, ci doar sa asiste. Locul lor a fost luat de elevi din clasele mai mari. Dumitru Semeret, elev in clasa XI, a facut-o pe proful de istorie.

Dumitru si-a asumat bine rolul, asa ca a incercat sa fie sever, ca un adevarat profesor.

“Vreau sa pun o intrebare pentru noata 10 si una pentru doi de doi.”

Neobisnuita cu rolul de elev, profesoara intervenea, mai ca, la fiecare pas.

In timp ce unii elevi care au stat in banci au fost incantati de schimbare, altii nu prea. Totusi tinerii pedagogi nu au avut voie sa puna note in catalog.

“Nu vei pune note in catalog? Nu am asteptat asta. Faptul ca sunt aici in fata lor e o bucurie pentru mine.”

O alta eleva a ravnit la postul de director.

Victoria TEPENIUC, ELEVA: “As schimba chilele pe fructe si legume.” SINCRON: Doina MOROZON, ELEVA“Ma simt perfect.Ai stabilit prioritatile pentru astazi? Voi merge prin clase sa iau absentele.”

Nu doar elevii au avut surprinze pentru profesori, dar directoarea scolii.

Daniela VACARCIUC, DIRECTOR LICEUL V. ALEXANDRI: “Am cumparat 10 metri. Mi-a reusit sa fac niste fularase. Eu am cusut.”

“Vom purta cu drag”.

Profesorii spun ca isi iubesc meseria, insa salariile mici umbresc tot farmecul. Despre ultima majorarea de 11 la suta, ei spun ca este

Nina SAPTEFRATI, PROFESOR: “O amageala.

In Republica Moldova sunt in jur de 1450 de scoli si licee, unde predau peste 47 de mii de profesori. Ziua profesorului este sarbatorita traditional pe 5 octombrie.