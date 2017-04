I-au furat autoturismul chiar de sub nas. Un tanar din capitala a ramas fara masina sa de marca Mitsubishi, pe care o parcase pentru cateva minute in fata pizzeriei la care lucreaza - VIDEO

Curier la o pizzerie, Ion Bumbu si-a parcat masina pentru cateva minute in fata localului. Era miezul noptii si isi lasase cheile si actele in Mitsubishi. Cand a revenit, autoturismul nu mai era.

Ion BUMBU: “Masina mi-am parcat aici. Cand am iesit nu era. Creadeam ca am incurcat si nu tin minte unde am parcat-o. Am cautat-o prin imprejurimi.“

Dupa ce si-a cautat masina in curtile din preajma, tanarul a anuntat politia. Dupa ce au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, oamenii legii i-au spus ca autoturismul a aparut la Botanica.

Ion BUMBU: “Adica era aici si a aparut la Botanica, dar pana la Botanica mai sunt camere de supraveghere de ce nu a aparut la alte camere, nu functioneaza”.

Cele cateva minute de neatentie l-au costat scump pe sofer, spune el.

Ion BUMBU: “Cred ca m-au urmarit. Am ramas somer si pieton”.

Tanarul spune ca in rezervorul masinii erau cel mult 10 litri de benzina, iar hotii ar fi trebuit sa treaca pe la o statie PECO. Oamenii legii cauta masina.

Natalia STATI, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA CAPITALEI: “A fost pornita o cauza penala, rapirea mijlocului de trasport. Politia intreprinde masuri pentru identificarea persoanelor. Ofiterii de investigatie urmeaza sa stabileasca traseul pe unde masina s-a deplasat.”

Daca vor fi prinsi si gasiti vinovati, hotii risca pana la cinci ani de inchisoare.