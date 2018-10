I-au indemnat pe tineri sa se inroleze in armata, etalandu-si tehnica militara. De ziua recrutului, mai multi militari si carabinieri le-au oferit adolescentilor din localitate o demonstratie de forta - VIDEO

Evenimentul s-a desfasurat pe un teren de fotbal in centrul satului. Au venit carabinieri si soldati, care au stat toata ziua dispozitia adolecentilor curiosi. I-au ajutat sa imbrace uniforma de soldat, sa-si puna castile de protectie dar si vestele antiglont. Dupa aceste demonstratii, nu doar baietii, dar si fetele au prins la curaj si au decis ca vor sa faca serviciul militar.

“Eu la fel vreau sa activez in acest domeniu, sau pe viitor vreau sa fac academia de politie.”

Cei mai entuziasmati au fost picii, care nu au ratat ocazia de a se urca in blindatele aduse pe terenul de fotbal. Ion are 15 ani si spune cu fermitate ca va merge la armata benevol. Adolescentul are si un motive intemeiate pentru asta.

Ion JARDAN, ELEV: “Eu vreau sa merg la armata pentru ca ea te face barbat adevarat si te pregateste de viitor. Armata pregateste baietii pentru viata.”

Ziua recrutului se sarbatoreste in fiecare an pe 27 octombrie si are ca scop sa promoveze serviciul militar in randurile adolescentilor.