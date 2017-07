Iile au fost vedete la Holercani, unde a avut loc festivalul IaMania. Fiecare si-a gasit o ie pe gustul sau - VIDEO

Ia a fost vedeta zilelor, iar festivalul a inceput cu o parada. Zeci de localnici din 15 sate au defilat cu mandrie in porturile populare specifice regiunii lor. Multi vizitatori si-au pus ie de acasa. Altii si-au cumparat una pe loc.

“Cautam portul nostru national ca ne este tare scump. E ceva fain si e ceva deosebit pentru noi.”

“Asta care o tin imi este la suflet, nu stiu masura daca mi se potriveste, pretul e de 1500 de lei, nu este asa scump.”

Au purtat ii pana si cei mici.

“- O sa porti ia cand vei creste mare? - Da, deoarece este foarte frumoasa si arata bine.”

“-Stiu ca este un port popular, care a fost purtat si cu multi ani in urma. - Pe cap ce ai? - Am o basmaluta in stil popular.”

Cele mai scumpe ii sunt cele care au peste 100 de ani. Pretul porneste de la sase mii de lei.

Rodica NICOV, DESIGNER: “Toate sunt scumpe, deoarece sunt vechi. Ele sunt romanesti le caut pe la bunicute care le scot la vanzare.”

La mare cautare au fost si cusmele de miel, chiar daca afara erau 30 de grade.

“500 de lei, 100 de lei sa mai lase si este a noastra. Vrem sa facem colectie.”

Si strainii au imbracat ie.

“Sunt din America. Ştiu că este frumoasă. Îmi place tare.“

Pe cei care au obosit ii astepta carne la gratar, dar si alte gustari. Pe o tigaie uriasa se pregatea 10 kg de friptura.

“Frigaruii sunt la gratar, peste, legume, cartofi, sarmalute, placinte de casa.”

Organizatorii spun ca pregatirile au durat un an si asteapta in jur de 10 mii de vizitatori.

Nata ALBOT, ORGANIZATOR: “Noi putem sa o numim o traditie a acestei tari – Ia Mania.”

Festivalul se va incheia in aceasta seara cu o hora giganta. Ia Mania se afla la a cincea editie.