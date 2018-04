Iarba verde care a rasarit in cateva minute in jurul copacilor din centrul orasului, a disparut tot atat de repede. La 5 zile de cand au fost aranjate, rulourile de iarba au fost deteriorate de masinile parcate pe trotuar - VIDEO

Iarba asternuta in jurul pomilor de pe bd. Stefan cel Mare serveste pentru multi spatiu potrivit pentru parcare. Soferii se apara si spun ca in oras nu sunt suficiente locuri pentru a-si lasa masinile.

“Nu e ok. Sa faca loc de parcare. Primaria sa aiba grija de asta, impreuna cu politia."

Covorul verde, aranjat cu grija inainte de Pasti, are toate sansele sa fie doar o amintire de Blajini. Portiuni intregi sunt calcate nestingherit de masini, iar in unele cazuri pare ca rotile au ramas in gazon.

“Da dovada de cultura noastra. Sunt agenti de circulatie, trebuie sa se clarifice. Trebuie sa fie mai dure amenzile, daca o sa fie amendati o sa fie problema de a parca.”

“Aici este loc suficient incat sa parchezi corect. Mai bine sa mergi pana la iarba, dar sa nu calci pe ea.”

Trecatorii sunt revoltati si spun ca soferii sunt neatenti si dau dovada de lipsa celor sapte ani de acasa.

“-Pana la Blajini credeti ca rezista? -Poate sa reziste si mai mult, dar trebuie sa respectam munca oamenilor in primul rand.”

Acum cinci zile, rulouri cu iarba gata crescuta au fost aranjate in jurul arborilor de pe bulevardul Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al Primariei, Vadim Branzaniuc declara atunci ca acest lucru s-a facut pe strazile care au fost reparate. Reprezentantii de la Spatii Verzi ne-au spus ca iarba deteriorata va fi inlocuita. Totodata, ei indeamna oamenii legii sa sanctioneze soferii neatenti.