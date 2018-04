Iarmarocul de Pasti s-a deschis in centrul capitalei. Comerciantii au scos la tarabe cozonaci, oua de ciocolata si diferite lucruri bune de pus pe masa de sarbatoare - VIDEO

In Scuarul Catedralei au fost amenajate cateva zeci de tabere cu delicii si obiecte decorative pentru sarbatorile pascale. Vanzatorii si-au expus cei mai frumosi cozonaci - de toate formele si pentru toate gusturile.

Pe langa cozonacii care umpleau tarabele, erau si oua de ciocolata, decorative si lumanari. Cumparatorii pe care i-am intalnit azi acolo spun ca sunt cam dezamagiti – se asteptau sa vada mai multe la targul din acest an.

Unii, insa, au gasit cu ce sa-si umple pungile. Au scos din buzunar de la 10 pana la 150 de lei pentru un cozonac. Si daca targul li s-a parut saracacios, oamenii spun ca vor merge la magazine ca sa cumpere cele necesare. Mai ales ca de multe mai e nevoie pentru o masa bogata de Pasti asa cum le place moldovenilor.

Desi s-a anuntat ca astazi se vor deschide targuri in toate sectoarele capitalei, in afara de scuarul catedralei, nu am vazut vreun loc amenajat. Pe alte strazi mai erau cate un vanzator doi care si-au pus o masa, asteptandu-si clientii. Oficial, de azi peste 20 de targuri de Pasti sunt deschise in capitala.