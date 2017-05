Iarna de la sfarsitul lunii aprilie i-a saracit. Agricultorii din Causeni isi plang de mila privind munca irosita: ninsorile si ingheturile i-au dus la sapa de lemn - VIDEO

Este al doilea an de cand Ion Varlan din Zaim isi ingrijeste cei 40 de mii de puieti pe care-i are ca pe niste copii. A investit in ei bani, timp si suflet – piersici, ciresi si caisi.





Urma sa-si numere la toamna veniturile, isi numara, insa, acum pierderile. Pe unele portiuni nici un sfert din ce a sadit nu a ramas intreg. Primarul satului spune ca nu este singurul agricultor din localitate care isi plange roada facuta una cu pamantul. Dupa intemperii, cererile din partea fermierilor pentru a le fi compensate prejudiciile au tot venit.





Un alt fermier din Causeni ne-a aratat livada de visin. Ne-a spus ca a turnat cate 15 mii de lei in fiecare hectar numai de la inceputul anului si iata ca investitia i-a inghetat odata cu fructele.





Si viile au fost afectate. In satul Grigorievca, proprietarii unei plantatii de Codreanca spun ca poate-poate vor culege a cincea parte din roada la care se asteptau.





Potrivit Asociatiei Fermierilor din Causeni numai in acest raion pierderile ajung la 8 mln de lei. Maine Ministerul Agricutlturii urmeaza sa prezinte rezultatele pagubelor provocate de ninsorile de la sfarsitul lunii aprilie.





Noaptea trecuta s-au inregistrat din nou ingheturi de pana la minus doua grade in cateva raioane din nord, meteorologii spun ca vremea se incalzeste in urmatoarele zile, astfel ca sambata maximele vor ajunge la 26 de grade.