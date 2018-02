Drumurile pline de zapada le dau batai de cap soferilor. Mai multe masini, dar si camioare, blocate in nameti. A fost nevoie de interventia salvatorilor - VIDEO

La iesirea din orasul Causeni, pe soseaua care duce spre Anenii Noi, 8 TIR-uri stateau in coloana pe marginea carosabilului. Acestea au fost oprite de cateva echipaje de politie care nu le-au permis soferilor sa inainteze pentru a nu bloca drumul. Camioanele erau lasate sa plece doar cate doua la fiecare jumatte de ora. Unii soferi au inghetat, asteptans sa se urneasca din loc.

”Politia a oprit, este inchis drumul. Doua ore avem, greu."

Acest sofer vine la Chisinau tocmai din Georgia ca sa aduca marfuri. El spune ca pe drum i-a fost destul de greu.

„Curata drumul, apoi ne vor permite sa plecam. Este foarte greu.”

Din cauza gerului si a zapezii peste 200 de elevi din raioanele Cahul, Taraclia, Cantemir, Hancesti, Ungheni si Orhei nu au putut ajunge astazi la scoala. E exemplu acest autobuzul care urma sa duca scolarii de de la Poharceni la Orhei s-a defectat chiar azi, asa ca unii elevi nu au putut ajunge la ore.

"M-am intors inapoi fiindca sa stricat autobuzul. Trebuia sa am bani ca sa ma duc cu rutiera, nu am avut bani."

"Autobuzul e Chinezesc, se strica la tot pasul si drumurile nu sunt chiar… Tot satul umbla la oras la scoala."

"Azi nu au plecat ca nu au avut cu ce pleca. -Aveti copii la scoala? - Da, doi. Soferul care a iesit pe ruta care duce oamenii dimineata in oras nu a vrut sa-i ia. E intriga intre ei."

La Vulcanesti, Rascani si Autonomia Gagauza, mai multe masini au ramas blocate in zapada, astfel ca a fost nevoie de interventia salvatorilor. Si la Causeni, salvatorii au tractat un camion care derapa pe sosea. Langa Ialoveni un TIR a ajuns in sant, dupa ce s-a lovit cu o Toyota, care a intrat pe contrasens.

In nordul tarii a nins mai putin, insa a fost un ger de crapa pietrele. Cel mai frig a fost la Briceni, unde noaptea trecuta s-au inregistrat minus 16 grade. La Soroca, unde acum doua nopti au fost si minus 23 de grade, oamenii strazii si-au gasit adapost la un centru de plasament. Zece persoane sunt cazate acum in institutie. Acestea primesc in fiecare zi mese calde, iar o data pe saptamana isi pot spala acolo hainele.

„Zilele acestea, cand e temperatura destul de scazuta, daca ii gaseste polita pe strada ii aduce la noi. Saptamana trecuta a fost un caz, dimineata s-a trezit, a aservit un ceai si a plecat."

Iarna le da batai de cap si angajatilor de la serviciul vamal. Punctul de trecere de la Vulcanesti a fost inchis pe parcursul zilei, iar dupa-amiaza - redeschis. La posturile vamale de la Cosauti si Soroca, gheata formata pe rau a impiedicat deplasarea transportului pe Nistru.

Mihai BEJANARU, INSPECTOR POSTUL VAMAL SOROCA: „Ieri dimineata a activat, dupa masa a fost sistat din cauza sloiurilor plutitoare de gheata. Cum se incalzeste postul isi va relua activitatea.”

Soferii de la Autogara de Nord din capitala, care urmau sa porneasca la drum, spun ca s-au echipat bine ca sa poata infrunta iarna. Ei asteapta o mai mare implicare din partea autoritatilor.

„Rutierele circula fara intrerupere, far nici un fel de probleme. Sobele lucreaza bine, calatorii sunt multumiti.”

„Pana la Orhei am inteles ca-s tare rele. Vom merge incetisor si o sa ajungem cumva. Daca le-ar curati ar fi mai bine drumurile.”



Prim-ministrul Pavel Filip a convocat astazi o sedinta de urgenta, in care a solicitat ca pe drumuri sa fie mai multi agenti de patrulare care la nevoie sa ajute soferii ramasi blocati in zapada.