Iarna mult asteptata a aratat primele semne. A nins in nordul tarii, unde s-a asternut un strat subtire de zapada, iar in capitala au cazut cativa fulgi: "Cam tarziu, dar e bine, sper sa se astearna putin"- VIDEO

Fulgii de zapada care au cazut astazi dimineata in capitala, ne-au amintit ca suntem in plina iarna, desi in acest an vremea nu prea tine cont de calendar.

“Cam tarziu da e bine, putin atmosfera e mai frumoasa o luna jumate, da mai bine decat deloc.”

“Ninge, e frumos suntem bucurosi, da doamne sa fie iarna inainte, sa nu vina in apriilie ca anul trecut.”

“Sper sa cada zapada sa se astearna putin, totusi trebuie la agricultura in primul rand.”

Cei maturi s-au bucurat ca niste copii, iar tinerii care se plimbau prin parcul catedralei au imortalizat primii fulgi de nea din acest an.

“Astazi este foarte minuntat, atmosfera este extraordinara. Anotimul nu are vremea rea. Astazi este o zi deosebita in ajunul sarbatorilor de iarna.”

Si cei mici asteapta sa vina adevarata iarna, ca sa poata merge la sanius.

"-Tie iti place iarna? Da. -ce iti place sa faci iarna? Baba de zapada."

"-Ce iti place sa faci iarna? Sa ma dau cu Poneiul."

Cel mai mult a nins in nordul tarii. La Soroca pe drumuri si campuri s-a asternut un strat de cativa centimetri de zapada. Oamenii de la tara asteapta nu nerabdare iarna, deoarece in lipsa zapezii si roada va fi saraca. Pe unele sosele a fost nevoie de interventia drumarilor. 27 de autospeciale au presarat antiderapant pe portiunile unde s-a format polei.

Potrivit meteorologilor in urmatoarele zile vremea se va raci. Noaptea vom avea minus 12 grade. Miercuri si joi se asteapta ninsori in toata tara, iar gerul se va mai domoli.