Iarna primavaratica a intors multe lucruri cu susul in jos. Localnicii din Cimislia sunt uimiti de faptul ca un cocostarc a incurcat Moldova cu tarile calde si a ramas sa ierneze aici. Ce spun specialistii - VIDEO

Localnicii din Cimislia spun ca vad in fiecare dimineata cocostarcul stand in cuibul sau impletit pe trei stalpi.

“L-am vazut acum doua saptamani, treceam intamplator pe traseu. Am venit am facut niste fotografii si am vazut ca a zburat ulterior. Este ceva neobisnuit am contactat un ornitolog mi-sa spus ca ar putea fi una din cauze ninsoarea din luna apriilie. Speram ca va pleca in curand este cald inca.”

“De obicei de pe 15 august ei se duc. Da acesta o ramas vadca, ori e bolnav, nustiu. Vadca dimineata se duce, aici este un rau aproape Cogalnic se numeste, acolo el se duce si se hraneste iar seara vine inapoi. Nui calic, e sanatos nustiu din ce cauza nu s-a dus.”

Oamenii au incercat sa-l prinda si sa-l duca la Gradina Zoologica, gandindu-se ca aici ar putea sa inghete.

“Noi intr-o seara am sunat la MCS ca sa vina sa intreprinda ceva pentru al salva, deoarice ploua si ingheta si el era aici. Posibil sa fie vreun semn ca sa fie toamna calduroasa sa fie timpul mai cald.”

Potrivit specialistilor, cocostarcii pot suporta temperaturi chiar si de pana la -10 grade, dar asta daca gasesc suficienta mancare. Cocostarcul de la Cimislia ar fi fost afectat de ninsoarea din aprilie, presupun acestia.

O alta versiune ar fi ca oul din care a iesit acesta a fost depus mai tarziu decat in mod normal asa ca acesta nu a reusit sa se pregatească pentru migratie. Cei de la gradina Zoologica spun ca sunt gata sa primeasca si sa ingrijeasca de cocostarc pe timpul iernii.