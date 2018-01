Iarna primavaratica a zapacit pana si graurii. In loc sa plece in tarile calde, un stol de grauri a ramas sa infrunte gerul de la noi si isi cauta de mancare prin gunoaie - VIDEO

Amestecati cu cardurile de ciori, sute de grauri, au fost zariti in jurul unei gunoiste din capitala. Acolo pasarile se hranesc, dar si ierneaza. Totusi, gerul agresiv si zapada abundenta le pot ucide in cele mai multe cazuri, spun specialistii.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Desi trebuiau sa migreze in tarile calde inca toamna, un stol de grauri a ramas sa ierneze aici in sectorul Ciocana al capitalei. Este surprinzator cum acestia au reusit sa supravietuiasca temperaturilor negative din ultimile zile si nu se stie cum vor suporta in continuare iarna.”

Unii specialisti spun ca din cauza incalzirii globale din ultimii ani, tot mai multi grauri nu mai pleaca sa ierneze in alta parte. Graurii sunt pasari migratoare cu cioc ascutit si un penaj negru-verzui, impetritat cu alb.

Acestia isi instaleaza cuibul in scorburi, pe langa case, in crapaturile zidurilor sau sub capriori. Si un cocostarc a ramas sa ierneze la Cimislia. Localnicii sunt ingrijorati ca acesta ar putea sa nu reziste frigului.

Oamenii au incercat sa-l prinda pentru a-l duce la adapost insa asa si nu au reusit, asa ca pentru a supravietui ii dau pasarii de mancare. Acum cateva zile si un pui de lebada a fost descoperit pe lacul din parcul Valea Morilor. Pasarea a fost prinsa si dusa la Gradina Zoologica din capitala pentru a trece de iarna. Lebada ar fi ramas pe lac intrucat nu s-a dezvoltat suficient incat sa poata zbura alaturi de restul cardului.