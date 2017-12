Iarna si-a intrat in drepturi din prima noapte, in nordul tarii: in unele raioane stratul de zapada e de cativa centimetri - VIDEO

Iarna si-a intrat in drepturi din prima noapte, in nordul tarii. Daca in capitala ploua de mai multe zile, in raioanele Edinet, Briceni si Ocnita s-a asternut un strat gros de zapada. Codul galben de precipatii puternice pe intreg teritoriul tarii expira in aceasta seara insa si in zilele urmatoarea se asteapta lapovita.