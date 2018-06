Compania AT&T a devenit beneficiarul final al ”PRO TV CHISINAU”

ICS ”PRO DIGITAL” SRL, deţinător al postului de televiziune: ”PRO TV CHIŞINĂU”





prezintă informaţia privind modificarea beneficiarului final în vederea asigurării transparenţei proprietăţii, conform prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi deciziei CCA nr. 39/194 din 17 noiembrie 2015.

După cum a fost raportat anterior:asociatul unic al ICS „PRO DIGITAL” S.R.L. este: CME Media Enterprises B.V., o societate cu răspundere limitată olandeză, nr. Inregistrare: 33246826, cu sediu in: Heinkade 55, Unit G-Jm 1019GM, Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos.

CME Media Enterprises B.V. este deţinută 100% de către Central European Media Enterprises N.V., o societate cu răspundere limitată din Curacao.

Central European Media Enterprises N.V., (Curacao) este deţinută 100% de Central European Media Enterprises Ltd., o societate cu răspundere limitată închisă din Bermuda.

Central European Media Enterprises Ltd. („CME Ltd.”) este o societate pe acţiuni cotată la bursa NASDAQ şi la Bursa de Valori din Praga, astfel, acţiunile CME Ltd. sunt tranzacţionate public în mod constant.

Time Warner Inc. şi câteva societăţi afiliate ale sale împreună sunt cel mai mare acţionar economic al CME Ltd. cu o cotă de participare de aproximativ 75% din valoarea totală a participaţiei efective la CME Ltd. Vă rugăm să consultaţi site-ul web al CME Ltd pentru detalii suplimentare: http://www.cetv-net.com/investors/equity/equity-structure/default.aspx.





La data de 14 iunie 2018 AT & T Inc. a achiziţionat fosta companie Time Warner Inc. şi, prin urmare, a devenit ultima companie-mamă a PRODIGITAL S.R.L.

AT&T Inc. este un conglomerat multinational in domeniul telecomunicatiilor, cu sediul in Dallas, Taxas, SUA (http://about.att.com/sites/company_profile)Drept rezultat, AT&T Inc. este la moment cel mai mare acţionar al CME Ltd. cu o cotă de participare de aproximativ 47% cu drept de vot în CME Ltd.



Achiziţionarea de către AT & T Inc. a Time Warner Inc. nu implică nici o schimbare a componenţei asociaţilor direcţi ai PRODIGITAL S.R.L.

AT & T Inc. este o companie publică listată la bursa din New York; Acţiunile sale sunt deţinute pe scară largă şi sunt tranzacţionate în mod public în mod constant.

Informaţiile cu privire la beneficiarii efectivi ai AT & T se bazează pe datele publicate de AT & T Inc. în cea mai recentă declaraţie, care este disponibilă la adresa:https://www.att.com/Investor/ATT_Annual/2016/downloads/notice_2017_annual_meeting_proxy.pdf

Vă rugăm să reţineţi că nici AT & T Inc., nici alţi mari deţinători instituţionali de acţiuni ale AT & T Inc. nu ar fi în măsură să furnizeze informaţii cu privire la cei mai mari deţinători individuali decât daca acele informaţii care sunt înaintate public la Comisia de Valori Mobiliare din Statele Unite ale Americii.