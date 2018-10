Ideea ca arestul preventiv sa nu mai fie aplicat atat de des nu a trecut in Parlament. Proiectul de modificare a Codului Penal a fost votat, dar dupa ce prevederile mai importante au fost scoase - VIDEO

Proiectul unui grup de deputati, votat de curand in prima lectura, stabilea ca banuitii care nu au ranit sau omorat persoane, nu fac parte din grupuri criminale si si-au recunoscut vina in dosarul vizat - nu vor mai fi cercetati dupa gratii. Autorii motivau atunci ca in felul acesta arestul preventiv va fi aplicat mai rar si doar in situatii exceptionale.

Ideea a starnit discutii contradictorii. Socialistul Vladimir Turcan crede ca alineatul care se refera la recunoasterea vinovatiei pentru a scapa de arest ar semana mai degraba cu o incercare de intimidare sau presiune din partea autoritatilor.

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: “Dadea posibilitatea ca oamenii corupti – sa fie eliberati in genere de sub arest, in acelasi timp persoana care nu este vinovata sau nu recunoastere, se va aplica arest preventiv. De aceea aceasta justitie selectiva, noi azi am reusit sa scoatem acest instrument.”

Aşa ca intreg alineatul a fost scos.

Valeriu GHILETCHI, VICEPRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: „Alineatul trei rpim care am discutat mult şi contrevrsat a fost exclus."

Raisa APOLSCHII, PRESEDINTE COMISIA JURIDICA, PARLAMENT: „Noi am revenit la formula actuala.„

In lectura finala, proiectul a fost votat cu o simpla modificare tehnica.