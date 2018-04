Ideea schemei de spalare de bani, prin intermediul ofertei “Prima Casa” ar fi lipsita de relevanta. Armasu: "Acest program exact cum e la noi, functioneaza in Romania si nu a fost niciun semn de spalare de bani” - VIDEO

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: “Eu nu sunt mare specialist la spalare de bani, eu stiu ca acest program exact cum e la noi, functioneaza in Romania din 2009 si nu a fost niciun semn de spalare de bani.”

Octavian Armasu, cel care saptamana trecuta refuza sa comenteze afirmatiile lansate de fostul ministru al finantelor, Veaceslav Negruta, spune astazi ca proiectul “Prima Casa” e cat se poate de curat.

Octavian ARMASU, MINISTRU AL FINANTELOR: “- E adevarat ca acest credit poate fi gesionat de la o banca la alta in decursul celor 25 de ani? - Totul se face cu acordul beneficiarului, nu se face nimic fara stirea clientului.”

Cat despre faptul ca autoritatile incearca sa ofere mai multe facilitati bugetarilor, pentru ca acestia ar avea salarii mai mici decat cere proiectul, Armasu sustine ca guvernarea este preocupata sa-si sustina cetatenii.

Octavian ARMASU, MINISTRU AL FINANTELOR: “- Nu se vor simti datornici angajatorului, de vreme ce statul ii ofera anumite facilitati? - Orice angajat este datornic angajatorului sa livreze munca calitativa pentru remunerarea financiara pe care o primeste.”

ONG-ul Transparancy International Moldova a publicat saptamana trecuta un articol in care vorbeste despre riscurile programului Prima Casa. In opinia expertilor de acolo, proiectul va inversa tendinta de ieftinire a apartamentelor, va propulsa piata imobiliarelor, acolo unde isi au interesele anumiti politicieni si va pune beneficiarii in fata unor riscuri, pentru ca in final, intreg proiectul sa se soldeze cu fraude financiare.