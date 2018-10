Identitati false create pentru infractori din alte tari devin votanti reali in Registrul de Stat al Alegatorilor - Investigatie Rise Molodova - VIDEO

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: “Daca prin ancheta de ieri am aratat cum un cetatean din Moldova si-a creat o identitate falsa si a ajuns cu drept de vot. Astazi, am aratat cum cetateni din alte tari, care au comis acolo infractiuni, si-au facut identitati false si i-am gasit in Registrul Alegatorilor.“

S-a intamplat in cazul lui Nazhmudin Gaziyev, din Kazahstan, condamnat acolo pentru trafic de droguri. Acesta si-a cumparat o identitate falsa in Moldova, iar in 2015 a fost judecat la Chisinau pentru detinerea actelor false cu 9 mii de lei. Jurnalistii de la Rise au verificat daca barbatul figureaza in Registrul de Stat al Populatiei si nu l-au gasit.

In Registrul Alegatorilor, insa, exista o asemenea persoana si are dreptul la vot. In investigatie apar si alte cazuri de acest fel. Asta inseamna mai multe posibile voturi false la alegerile din Moldova. Este o aberatie, sustine deputatul democrat Sergiu Sirbu, care este si membru al comisiei juridice in Parlament.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: “Este imposibil sa avem zeci sau sute de mii de cazuri. Este un caz unic. Oamenii trebuie sa fie pedepsiti. Este o crima. Sa nu faceti referire la alegeri propriu-zise.“

Totodata, Sergiu Sirbu sustine ca aceste cazuri nu pot influenta in niciun fel mersul alegerilor parlamentare din februarie.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: “La nivel legislativ, noi avem legi bune. Este un fals. Autoritatile au toate parghiile sa nu admita aceste situatii. Daca s-a intamplat un caz, este regretabil.“

Totusi, acesta nu ne-a putut explica de ce asemenea situatii se produc si cum exact pot fi evitate.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: “Noi ce avem de spus, spunem in text cu doxuemnte si probe, fara sa interpretam alte delcaratii.“

In urma investigatiilor, Comisia Electorala Centrala s-a autosesizat. Intr-un comunicat, responsabilii sustin ca datele persoanelor care au atins majoratorul si care sunt cetateni ai Republicii Moldova sunt importate automat din Registrul de Stat in cel al Alegatorilor.

“Identitatea falsa a persoanelor reprezinta o abatere penala si este anulata prin hotararea instantei de judecata care, ulterior, este transmisa catre Agentia Servicii Publice. Asa cum la momentul proiectarii Registrului de Stat al Alegatorilor, acesta nu a fost programat la asemenea situatii, datele despre aceste persoane au ramas active”, anunta CEC-ul.

Chiar si asa, responsabilii spun ca nu ar fi vorba despre un gol in sistem, pentru ca inregistrarea prealabila in Registrul Alegatorilor s-ar face doar pentru statistica si nu pentru formarea listelor electorale. Rise Moldova a realizat doua investigatii prin care a aratat ca persoane cu identitati false pot fi gasite in Registrul Alegatorilor si inscrise in listele electorale, fara ca sistemul sa depisteze vreo eroare.