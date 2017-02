IDIS Viitorul: Rezultatele investigatiei Kroll ar putea fi inutile daca legea privind amnistia fiscala va fi aprobata - VIDEO

Proiectul de lege privind amnistia fiscala nu prevede un mecanism clar de verificare a provenientei banilor. Astfel, expertii nu exclud ca legea le deschide o poarta celor implicati in furtul bancar.

Cu alte cuvinte, cei care au furat miliardele din Banca de Economii si le-au transferat pe conturi straine, ar putea acum, foarte usor, sa le legalizeze in tara, astfel stergandu-se urmele. In consecinta, nu ar mai fi nevoie nici de investigatia Kroll.

Expertii mai cred ca in urma adoptarii acestui proiect, vor avea de pierdut bugetele locale, intrucat initiativa prevede anularea restantelor, dar si a amenzilor.

In sudiul lor, expertii descriu trei scenarii prin care ar putea actiona autoritatile: sa renunte la lege, sa o aprobe in formatul existent, ignorand recomandarile specialistilor atat de la noi, cat si europeni sau sa voteze ,separat, prevederile proiectului sub forma de initiative legislative.

Proiectul propus in luna decembrie, anul trecut, de un grup de deputati prevedea ca cei care vor sa declare banii ascunsi pana acum trebuie sa faca dovada detinerii acestora in cont la data de 15 aprilie 2017, liberalizarea capitalului urmand sa se incheie la 1 iulie.

Proiectul a fost criticat organizatiile neguvernamentale. Au reactionat Banca Mondiala si Fondul Monetar International, care au spus ca proiectul de lege, in forma curenta, ar periclita masurile de combatere a coruptiei si ar pune piedici in lupta cu spalarea banilor. Ulterior, deputatii au anuntat ca vor lasa proiectul pentru mai tarziu.