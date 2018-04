Ieftinirea gazului s-ar putea sa nu aduca tarife mai mici la caldura. Cei de la Termoelectrica spun ca intreprinderea nu a facut calcule noi, iar daca le va face, tarifele ar putea cobori doar cu trei la suta - VIDEO

Desi recent tarifele la gaz s-au redus cu 20 de procente, directorul Termoelectrica, Veceslav Eni sustine ca inca nu stie daca si in facturile la caldura vor fi cifre mai mici. Intreprinderea va face un recalcul dupa ce va primi datele pentru ultimele trei luni de la Moldova Gaz.

Veceslav ENI, DIRECTOR GENERAL “TERMOELECTRICA”: “Asteptam pana la data de 10 sa primim factura de la Moldova Gaz, in cazul existentei unui recalcul de la Moldova Gaz, Termoelectrica va efectua calculul si se va adresa la ANRE.”



In afara camerei, directorul Termoelectrica ne-a spus ca daca ar exista o ieftinire, aceasta ar putea fi nesemnificativa, de cel mult 3 la suta, dar ca cel mai probabil asta nu se va intampla in acest sezon de incalzire.

Veceslav ENI, DIRECTOR GENERAL “TERMOELECTRICA”: “Conform metologiei va fi efectuat calculul, care se face anual si in caz ca exista posibilitatea de a reduce mai mult de trei la suta, Termoelectrica va efecta calculul.

Expertul in energetica Sergiu Ungureanu, sustine ca ieftinirea gazului cu 20 la suta, ar trebui sa aduca, automat, si reducerea tarifului la agentul termic de cel putin 15 la suta.

Sergiu UNGUREANU, EXPERT IN ENERGETICA: “Gazul are o ponderedere de circa 75/ 80 la suta in costul caldurii pe care o livreaza Termoelectrica. Ar trebui sa scada costul energiei termice cu circa 15, 16 la suta. Astazi ar trebui sa avem un tarif de circa 850, 860 la gigacalorie.”

Fostul director ANRE, Victor Parlicov sustine, insa, ca reducerea tarifelor la gaz ar putea sa nu influenteze tariful la caldura.

Totusi, Parlicov spune ca odata ce consumatorii care au centrale termice pe baza de gaz au platit mai putin pentru incalzirea locuintei, ieftinirea ar trebui sa fie simtita si de cei care primesc caldura centralizat.

Victor PARLICOV, EX-DIRECTOR ANRE: “Acesta pune presiune si pe comapanii si creeaza incertitudine pentru consumatori, in cazul unii majorari cum se vor simti consumatorii. Sunt importriva aplicari unor tarife retroctiv pentru ca asta insemna ca ele sunt aplicate inaite de a fi discutate, inaite ca de a fi luata o decizie.”

Fostul director ANRE sustine ca guvernarea ar putea scadea tarifele in pragul alegerilor parlamentare.

Victor PARLICOV, EX-DIRECTOR ANRE: “Eu nu cred ca acum se va lua o decizie de calculare. Guvernare inaite de alegeri ar putea recurge la aceste scaderea tarifelor la energie termica pentru a utiliza asta ca un factor in campanie electorala. Asta va fi o dovada a faptului ca guvernarea utilizeaza ANRE-ul ca instrument in campania electorala, ceea ce ar inseamna ca ANRE-ul nu are libertate.”

Astazi Termoelectrica a anuntat ca sezonul de incalzire in capitala este pe final dupa ce Silvial Radu a semnat ieri o dispoztie in acest sens. Institutiile publice, printre care scolile, gradinitele si spitalele vor fi debransate de la retea in urmatoarele zile, iar locatarii blocurilor decind singuri cand opresc agentul termic.