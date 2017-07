"Concertul din cadrul Festivalului ”Generatia Viitorului”, organizat sub egida Presedintelui Republicii Moldova a fost superb, o experienta inedita, care s-a desfasurat cu succes.intr-o atmosfera senzationala, cu emotii si buna dispozitie, zeci de mii de tineri au fost prezenti in Piata Marii Adunari Nationale alaturi de prezentatorii Ecaterina Varnava si Ivan Ciuikov, trupele ”A'Studio”, ”Градусы“, ”SunStroke Project”, interpretii Elena Temnikova, Randi, Mot si DJ.MEG. Le multumesc oaspetilor care au acceptat invitatia mea si tuturor celor care au sprijinit initiativa privind organizarea unui astfel de eveniment dedicat tinerilor.imi asum angajamentul ca in fiecare an, dupa sustinerea examenelor de absolvire, sa organizam Festivalul ”Generatia Viitorului”, sub patronajul Presedintelui Republicii Moldova, astfel incit acesta sa devina o traditie frumoasa.Dragi tineri, voi sunteti Generatia Viitorului! Cu voi Moldova are viitor!", scrie Igor Dodon pe pagina sa de facebook.