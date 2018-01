Igor Dodon a plecat iarasi in Federatia Rusa. Seful statului se plimba cu elicopterul in muntii Altai: "Rusia nu este doar Moscova" - VIDEO

Cel putin asta reiese din postarea sa de pe facebook, unde scrie ca Rusia nu e numai Moscova. Totodata Dodon a postat si cateva poze cu muntii inzapeziti dar si cu un elicopter cu care a ajuns probabil acolo.

Anterior presedintele s-a laudat ca dupa sarbatorile de iarna va pleca in vacanta in Europa dar si in Rusia.

Anul trecut Igor Dodon a avut mai multe vacante in Grecia dar si in Turcia. Cea din urma a facut subiectul unei investigatii dupa ce a spus ca oferta a primit-o de la consulul nostru onorific in Antalya.

Mesajul postat de Dodon: