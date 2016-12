Igor Dodon a semnat decretul de demitere a ministrului Salaru: "Acest ministru de faima proasta. Ii multumesc lui Mihai Ghimpu pentru demers" - FOTO

Mesajul postat pe facebook:

"Cateva minute in urma am semnat decretul privind demisia din funcţie a ministrului de faima proasta Salaru. Ii multumesc lui Mihai Ghimpu pentru acest demers si ii sugerez sa o faca si in raport cu ceilalti ministri liberali din cabinetul actual.Reamintesc ca acest ministru este cel care a cochetat cu NATO stiind foarte bine ca sintem o ţara neutra conform Constituţiei Republicii Moldova, a favorizat si a stat in avangarda apariţiei tehnicii militare americane in Piaţa Marii Adunari Naţionale de Ziua Victoriei, care nu poate fi calificata altfel decit o provocare. A pledat si pledeaza deschis pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. A disponibilizat numerosi profesionisti din sistemul de aparare si securitate de stat, inlocuindu-i cu persoane apropiate Partidului Liberal si ideologiei unioniste.Toate aceste lucruri sint incompatibile in mod categoric cu atribuţiile funcţionale ale unui ministru in domeniul apararii al unui stat independent si suveran, care are specificate clauze clare in Constituţie cu privire la neutralitate.Mai mult decit atit, acestei persoane i-au fost in repetate rinduri aduse acuzaţii grave in ceea ce ţine de prejudicierea patrimoniului in valoare de zeci de milioane de lei Ministerului Apararii, bugetului public naţional, prin vinzarea muniţiilor, tranzacţii dubioase cu armament si bunuri materiale aflate la balanţa ministerului Apararii.Sint de parerea ca in funtia de ministru al Apararii trebuie sa vina o persoana profesionista, onesta si devotata statului Republica Moldova. Moldova are viitor!", a scris presedintele Igor Dodon pe facebook.

Inainte de alegeri, in vara acestui an, Igor Dodon a scris pe pagina sa de facebook ca "cel mai periculos este un idiot cu initiativa", asta dupa ce Anatol Salaru a cerut ajutor de la NATO pentru a scapa de militarii rusi.