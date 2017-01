Igor Dodon a sustinut o conferinta de presa. Seful statului vrea mai multe imputerniciri si va initia un referendum constitutional de a dizolva Parlamentul - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Pana nu va fi o persoana profesionista, nu va fi in functie. Vrei la referendum? Haidem la referendum? Vrei impeachment, mata, asa destept esti? Credeti ca o sa ma impuneti prin CC? Ne proideot! Noi n-o sa acceptam ministri pe criterii politice. N-o sa fie Munteanu, el mare treaba a facut la ecologie, amu rea sa se apuce de armata. Valera, inapoi in satul de bastina.”

Desi la Moscova spunea ca nu-si doreste imputerniciri suplimentare, Igor Dodon anunta astazi ca va cere totusi mai multa putere.

Igor DODON, PRESEDINTE: "O sa propunem referendum prin care poporul sa decida asupra acordarii acestui drept pentru Presedinte. Sa-mi permiteti sa dizolv Parlamentul in alte conditii decat cele existente. Vom propune aceasta modificare in Constitutie."

Imediat, pe facebook, liderul PD Vlad Plahotniuc a scris ca Igor Dodon incearca sa forteze lucrurile si sa preia controlul asupra parlamentului si Guvernului.

VLAD PLAHOTNIUC, LIDER PD: ”Incercările lui Igor Dodon de a modifica legea fundamentală a statului în interes propriu sau în interesul PSRM se vor solda cu un eşec categoric.”

La conferinta de astazi, Igor Dodon a vorbit si despre relatia cu Vlad Plahotniuc.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Plahotniuc controleaza aproape tot, nu tot, el singur a spus. Presedintia nu, desi incearca.”

Seful statului a facut precizari legate de declaratia pe care a facut-o la Moscova despre datoria la gaz a regiunii transnistrene.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Categoric nu poate fi pusa datoria Transnistriei pe umerii cetatenilor din partea dreapta a Nistrului. E datoria Gazpromului, nu a societatii. Partea stanga a Nistrului nu plateste gazul. Are 6 milioane datorii. Nu ascultati toate aberatiile.”

Dodon a explicat si declaratia privind anularea Acordului de asociere. Seful statului a vorbit si despre halatul pe care l-a imbracat de Boboteaza mentionand ca nu a fost cusut la presedintie.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Nu a fost cusut de la presedintie, nici din banii publici. A fost un cadou din partea unei persoane apropiate si cand am iesit din iaz mi-a dat halatul. Eu sunt gata sa-l daruiesc acelui blogger primului care plaseaza 300 semne pe blogul sau despre intrevderea de azi."

Seful statului nu a vrut sa spuna cat a cheltuit pentru vacanta la Sochi.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Nu am depasit cheltuieli. A fost o vacanta destul de buna. Nu e mai rau decat in Europa.”

Igor Dodon a declarat ca la Moscova s-a intalnit cu Renato Usatii, care este dat in cautare internationala, insa nu a anuntat autoritatile moldovenesti despre aceasta intrevedere.