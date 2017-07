Igor Dodon anunta concert grandios pentru "tinerii absolventi" din tara. Vor veni interpreti din Rusia si Romania: "Va deveni o traditie frumoasa"

"Astazi am avut o intrevedere cu membrii comitetului Organizatoric national al Festivalului Mondial al Tineretului si Studentilor - SOCI 2017.in premiera, tineri din Republica Moldova vor participa la Festivalul Mondial al Tineretului si Studentilor care se va desfasura in luna octombrie, la Soci 2017. in cadrul sedintei am discutat despre mersul pregatirilor catre festival.Urmind practica mai multor state, am decis sa organizam un festival pentru tinerii absolventi - ”Generatia Viitorului”. Cu ocazia evenimentului vom inmina la aproximativ 100 din cei mai buni tineri absolventi din toata tara diplome de onoare pentru merite deosebite la invatatura. De asemenea am anuntat ca, la Chisinau, pe data de 18 iulie,in cadrul Festivalului ”Generatia Viitorului” va avea loc un concert grandios cu participarea renumitelor formatii si interpreti ”SunStroke Project”, ”A Studio”, ”Градусы” (Gradusi), Elena Temnikova, ”Randi”, ”Mot”, DJ. MEG. Toate evenimentele vor avea loc sub egida Presedintelui Republicii Moldova. Festivalul va fi organizat anual. Sunt sigur ca va deveni o traditie frumoasa.", scrie IgorDodon pe pagina sa de facebook.