Dodon, intrebat de unde a luat bani pentru organizarea concertului din PMAN: "Sunt un presedinte care face multe lucruri pentru oameni. In mare parte va canta corul de la Curchi, iar Leps va explica de ce a venit"

Igor Dodon a depus astazi flori la Focul Vesnic cu ocazia actelor eroice in cadrul operatiunii Iasi - Chisinau. In cadrul evenimentului acesta a spus ca sarbatoreste 73 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupatia fascista si ca aceasta sarbatoare este marcata de majoritatea cetatenilor. Intrebat de unde are bani pentru organizarea concertului din Piata Marii Adunari Nationale, Igor Dodon a evitat sa ne raspunda.