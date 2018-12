Igor Dodon, cel care spunea ca se mai gandeste daca sa promulge decretul pentru ca de alegeri sa aiba loc si un referendum, si-a pus deja semnatura - VIDEO

Decretul a fost publicat in Monitorul Oficial. Despre acest lucru a anuntat comunista Inna Supac. Saptamana trecuta, deputatii au votat in plen hotararea care include cele doua intrebari ce vor fi puse alegatorilor in ziua alegerilor parlamentare. Astfel, cetatenii vor avea patru buletine electorale. La acea sedinta, socialistii, sustinatorii presedintelui, au lipsit.