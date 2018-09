Igor Dodon, despre faptul ca democratii s-au declarat in cadrul congresului PD un partid pro-Moldova: "Au inteles ca nu-i mai crede nimeni. Au promovat vectorul integrarii europene, apoi au inceput sa-l discrediteze" - VIDEO

-Ce parere aveti despre faptul ca ieri Partidul Democrat s-a declarat pro-Moldova?

Igor DODON, PRESEDINTE: "- Noua ani in urma in Republica Moldova au venit la guvernare partide pro-europene, in urma guvernarii acestor partide pro-europene, increderea in viitorul pro-european a scazut cu 73% la suta, sub 40.

Vreau sa mentionez ca in acesti noua ani au promovat vectorul integrarii europene inclusiv si partidul democrat, dupa aceea au discreditat vectorul integrari europene si au inteles ca nu-i mai crede nimeni, incearca sa se pozitioneze electoral pe alte pozitii. Vor crede oamenii sau nu, vom vedea, dar este un proverb la moldoveni si vreau sa vad daca lupul paru-si schimba, dar naruvul ba, haideti sa vedem.

Anul trecut la receptia de 27 august am spus foarte clar ca unica solutie pentru Republica Moldova este un echilibru in politica externa, trebuie sa luat ce este mai bun in est, in vest si daca este ceva bun in Europa, haideti sa luam pentru Moldova, este ceva bun in Rusia, haideti sa luam si sa fim prieteni cu toti, asta este unica solutie pentru Republica Moldova."