Igor Dodon face un pas inapoi. Dupa ce si-a pus semnatura pe legea care permite deschiderea benzinariilor duty-free la frontiera, presedintele a cerut CC sa declare votul deputatilor neconstitutional - VIDEO

Maxim LEBEDINSCHI, CONSILIER IN DOMENIUL JURIDIC AL PRESEDINTELUI RM: “Nu este problema ca s-a razgandit, dar faptul ca prevederile au fost camuflate. In lege se vorbeste despre pozitii tarifare.

"- Se intampla des ca presedintele sa puna des semnatura asa? - Incercati sa denaturati.”

Presedentia sustine ca Parlamentul a incalcat procedura atunci cand a votat modificarile la Codul Fiscal si Vamal, pentru a permite vanzarea combustibilului la preturi mai mici la frontiera. Proiectul a ajuns in legislativ in lipsa unui aviz pozitiv din partea Guvernului, iar deputatii nu ar fi evaluat riscurile la care este supus bugetul tarii odata cu intrarea in vigoare a acestor amendamente.

Tocmai de aceea, institutia prezidentiala a cerut astazi Curtii Constitutionale sa verifice constitutionalitatea votului din ultima sedinta de vara aceasta. Judecatorii de acolo au la dispozitie 6 luni ca sa ii dea un raspuns sefului statului, asta daca sesizarea va fi acceptata pentru examinare.

Maxim LEBEDINSCHI, CONSILIER IN DOMENIUL JURIDIC AL PRESEDINTELUI RM: “In paralel presedintele a dat indicatia sa fie elaborat si un proiect de lege care va fi inaintat parlamentului pentru abrogarea acelorasi prevederi legale.”

Vladimir Cernat este deputatul neafiliat care a introdus in a doua lectura amendamentele care sa permita deschiderea benzinariilor duty free la frontiera cu Moldova, pentru ca soferii sa isi poata alimenta masina mai ieftin in limita capacitatii rezervorului si doar la iesirea din tara.

Opozitia priveste aceasta posibilitate ca pe o favoare facuta de guvernare primarului de Orhei, Ilan Sor, cel care detine magazinele duty free. Omul de afaceri, condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul BEM, a negat insa orice interes.