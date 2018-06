Igor Dodon ii raspunde liderului PCRM: "Invidia este un sentiment rau", Voronin: "Daca el spune ca nu calatoreste, sa-l aprecieze lumea. Dodon trebuie sa se apuce de treaba si sa faca ceva pentru tara asta" - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Invidia este un sentiment rau. Eu ii doresc sanatate."

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Eu nu pot sa comentez, lasa sa comenteze toata lumea. Daca el spune ca el nu calatoreste, sa-l aprecieze toti cetatenii. Ei vad aceste calatorii.

Aceasta nu este nici o invidie, pentru ca eu personal pe parcursul activitatii mele in calitate de presedinte am avut in jur de 40 de intrevederi bilaterale, de exemplu cu domnul Putin.

Asta nu e explicatia lui Dodon, Dodon trebuie sa gaseasca vreo tema, milioane de chestiuni are Moldova si sa se apuce de treaba si sa faca ceva concret pentru Moldova. Aici e problema toata, dar nu in altceva."

Recent, Igor Dodon a fost la Moscova, unde a participat la deschiderea Campionatului Mondial de Fotbal. Presedintele spune ca a fost invitat de Vladimir Putin. Dupa anuntul sau, imediat a reactionat Vladimir Voronin care l-a acuzat ca se tine doar de calatorii.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “O sa vedem, in Parlament sau unde, sa-i oferim si lui Dodon titlul de artist al poporului sau artist calator, ceva asa.“