Igor Dodon, la un an de cand a fost ales presedinte. A stat la sfat cu Putin, s-a intalnit cu Patriarhul Kiril, cu Papa Francisc si a reusit sa fie si suspendat, dupa un meci lung cu PD-ul

In urma alegerilor de pe 13 noiembrie 2016, Igor Dodon a obtinut 52,11% din voturi, in timp ce contracandidata sa, Maia Sandu a acumulat 47,89% din sufragii. Liderul PAS a contestat rezultatele alegerilor si a acuzat guvernarea l-a favorizat pe Dodon, pentru faptul ca nu toti cei din diaspora au reusit sa voteze. Cei de la putere au negat acuzatiile, iar Partidul Democrat anuntase ca o sustine pe Maia Sandu si a retas candidatura lui Marian Lupu din cursa electorala.

In primul an de mandat, Igor Dodon s-a facut remarcat prin aparitii multiple si replici, pe alocuri, piparate. In aceasta perioada, presedintele s-a intalnit de 7 ori cu Vladimir Putin si niciodata cu liderii tarilor vecine sau cu lideri din Occident.

Declarativ, Dodon s-a luat la harta de mai multe ori cu cei din PD, fie ca e vorba despre Andrian Candu, Pavel Filip sau chiar Vlad Plahotniuc. Asta desi analisti si politicieni din opozitie i-au acuzat mereu ca ar fi in cardasie, mai ales dupa ce, in vara acestui an, democratii si socialistii, condusi pana acum un an de Dodon, au votat impreuna trecerea la sistemul mixt de vot.

Numirea ministrului apararii a fost subiectul, care a general un schimb de replici intre Dodon si PD, ca pana la urma, Igor Dodon sa fie suspendat de CC pe acest subiect, iar Andrian Candu sa semneze decretul de numire a lui Eugen Sturza.

In acest an, Igor Dodon s-a tot afisat prin biserici, la slujbe, s-a intalnit cu Patriarhul Kiril si, recent, cu Papa Francisc.