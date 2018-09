Igor Dodon, mama acestuia, dar si unul dintre fii sai, au ajuns la spital, dupa ce masina prezidentiala in care se aflau a fost izbita de o camioneta, in apropiere de Straseni. Filmul accidentului - VIDEO

Igor Dodon a ajuns astazi la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau-Calarasi. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Toti trei au scapat teferi. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. Pe pagina sa de Facebook Igor Dodon a scris ca atat el, cat si membri familiei sale se simt bine.