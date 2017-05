Igor Dodon nu mai stie care e capitala Turciei? Mesajul postat de seful statului pe pagina sa de facebook pe care ulterior l-a editat - FOTO

Primul mesaj postat:

Mesajul ediat:

Oficial fosta capitala a primit denumirea turca de Istanbul la 28 martie 1930, pana atunci pastrandu-si pe plan international numele antic de Constantinopol.

Ankara, cunoscuta sub numele de Angora pana in 1930, si Ancyra in perioada clasica, este capitala Turciei si al doilea cel mai mare oras al tarii, dupa Istanbul.

Istanbul a ramas capitala istorica si economica a Turciei.