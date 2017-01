Igor Dodon: "Semnarea acordului a fost preamatur. Cetatenii sunt pentru acord cu Uniunea Euro-Asiatica. Cand s-a furat miliarul era acordul de asociere cu UE? Era. Datorita acestui acord am pierdut zeci de mii de locuri de munca"

Igor Dodon: "Nici nu poate fi vorba de sfidare. In primul rand Acordul de Asociere nu poate fi anulat de catre presedintele tarii. Pozitia mea personala si a partidului socialistilor pe care l-am condus, consideram ca semnara Acordului in anului 2014 a fost preamatur. Am mentionat ca daca majoritatea cetatenilor prin vot parlamentar, vor vota pentru partide care sunt pentru anularea acestui acord, presedintele nu are cum sa blocheze. Poate ca se va schimba ceva la "drujii" astia democrati. Majoritatea cetanilor RM sunt pentru acord cu Uniunea Euro-Asiatica. Lupta cu coruptia? Cand s-a furat miliarul ?Era acordul de asociere cu UE? Era Acordul de Asociere. Increderea in UE a scazut de la 70 % pana la 30 %. Noi nu putem sa ne permitem sa punem cortina de fier pe Prut. Pana la acest Acord de Asociere noi am avut comert asimetric cu UE. Importurile au crescut de 5, 6 ori dupa acordul de asociere. Eu nu vreau ca noi cu UE sa stricam relatiile. Noi trebuie sa le pastram. Haideti ce facem cu el?Dodon este pro-moldovenesc. Semnarea acordului nu presupune coordonarea cu Guvernul, ratificarea in Parlament si cel mai important nu contravine Acordului de Asociere cu UE. Noi nu putem sa avem relatii bune cu toti? Noi trebuie sa revenim pe piata rusa. Regimul fara rize ramane in vigoare. Acordul de Asociere ramana in vigoare. Aceasta pozitie va fi si la Bruxell. Datorita acestui acord am pierdut zeci de mii de locuri de munca. "