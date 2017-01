Igor Dodon si-a continuat vizita la Moscova, unde s-a intalnit inclusiv cu studenti moldoveni. Declaratiile sale sunt dur criticate de politicienii de la Chisinau - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: "După alegerile de anul trecut, noi am decis ca prima vizită să fie la Moscova. Evident, unii colegi din Bruxelles s-au supărat un pic. Deşi şeful misiunii UE încă în campanie electorală s-a apropiat de mine şi mi-a zis: ”Igor Nicolaevici, ştiu că prima vizită o veţi face la Moscova, dar promiteţi-mi că a doua va fi la Bruxelles. Eu i-am promis şi la începutul lunii februarie mergem la Bruxelles."

Dodon a facut declaratia in fata studentilor universitati de relatii internationale din Moscova, intalnire organizata la initiativa sa. El a mai spus ca a a cerut autoritatilor ruse mai multe burse pentru moldoveni, dupa modelul Romaniei, si majorarea numarului de firme care sa poata exporta produse in Rusia. A explicat, de asemenea, de ce s-a intalnit cu noul lider de la Tiraspol, motiv pentru care liberalii au initiat procedura de demitere a sa.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: ”Eu am făcut o declaraţie din cauza căreia acum liberalii moldoveni vor să ma demită. Eu l-am felicitat pe liderul de la Tiraspol. Eu cred că am procedat corect, doar a fost alegerea poporului.”

Tot astazi, Dodon s-a intalnit cu patriarhul Kiril, care l-a sustinut in campania pentru alegerile prezidentiale, si pe care l-a invitat la Chisinau ca sa puna piatra de temelie a unei noi biserici. Deocamdata nu se stie cand si daca va avea loc aceasta vizita.

Declaratile lui Dodon la Moscova sunt criticate dur acasa. Dupa ce ieri Dodon a spus ca socialistii, daca vor obtine majoritatea in urmatorul parlament, ar putea anula acordul de asociere dintre RM si UE, astazi premierul Pavel Filip a spus ca declaratiile lui Dodon nu vor avea niciun efect.

Potrivit lui, guvernul nu va accepta niciun fel de modificari la Acordul de Asociere. La randul sau purtatorul de cuvant al sefei politicii externe a UE a declarat pentru Europa Libera autoritatile de la Bruxelles colaborea cu Chisinaul in vederea implementarii Acordului de Asociere si, in acelasi context, ca asteapta cu nerabdare vizita lui Dodon in capitala Uniunii Europene.