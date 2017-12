Igor Dodon trimite inapoi in Parlament proiectul care are drept scop limitarea propagandei ruse: "Circa 70 la suta din cetateni considera Rusia stat prieten" \ DOC

"Reiterez, acest proiect de lege este antidemocratic, îndreptat spre limitarea libertăţii de exprimare şi a pluralismului de opinii.

Prin această lege, în mod flagrant sunt încălcate drepturile constituţionale ale unei majorităţi ale populaţiei Republicii Moldova, a cetăţenilor acestei ţări. Circa 70 la sută din cetăţenii Republicii Moldova, consideră Federaţia Rusă stat prieten." scrie Igor Dodon.

Acum documentul va ajunge din nou pe masa deputatilor. In cazul in care va fi aprobat a doua oara, legea il obliga pe Dodon sa il promulge. Proiectul a fost votat acum cateva saptamani. Democratii, autorii documentului, sustin ca asa moldovenii vor fi protejati de propaganda rusa. Acum doua zile, ministerul de Externe l-a chemat la Chisinau pe ambasadorul moldovean in Rusia pentru o perioada nedeterminata, dupa ce,sustin autoritatile, au avut loc mai multe cazuri de intimidare a unor politicieni moldoveni. Detalii nu au fost oferite.