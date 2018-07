Igor Dodon va participa la urmatoarele alegeri parlamentare si va fi primul in lista socialistilor: "In cap de lista". Ce declaratii a mai facut seful statului la prezentarea raportului - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Voi participa cap de lista”

Cum nu exista termen de vacanta electorala pentru presedinte, Igor Dodon ar urma sa isi dea demisia ca sa participe in campanie pe listele PSRM. Ne-a confirmat acest lucru Igor Munteanu de la IDIS Viitorul, care sustine ca teoretic statul ar urma sa fie condus de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in aceste conditii.

Astazi, Dodon a facut bilantul pentru 18 luni de activitate si a aruncat sageti in Partidul Democrat care i-ar fi pus piedici la toate initiativele sale.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Parlamentul si Guvernul submineaza activitatea presedintelui.”

Purtatorul de cuvant al PD nu ne-a raspuns la telefon in aceasta seara pentru a da o replica. Seful statului, cel care a decretat numirea in functia de ambasador in SUA a membrei PD si a acceptat schimbarea destinatiei terenului de la Stauceni pentru constructia ulterioara a Arenei Chisinau pe acel loc, spunea astazi ca a facut pana si imposibilul sa blocheze ideile formatiunii de la guvernare.

Nu a putut da un raspuns clar - ce a facut el ca sa demaste scheme regimului, asa cum a promis in campania prezidentiala.

Intrebat despre proteste si scrutinul local, acesta a precizat ca Andrei Nastase nu ar face decat sa se victimizeze, iar manifestatiile nu-si au finalitate. Liderul PPDA nu a fost de gasit pentru a raspunde acuzatiilor.

Spre final, presedintele si-a enumerat prioritatile pentru urmatoarele 6 luni, mentionand ca va reinregistra in legislativ toate initiativele si va oferi ghiozdane gratuite pentru toti copii care vor pasi in clasa intai la toamna. Nu a spus insa din ce bani.

Printre altele, a mentionat ca va pleca pe 9 iulie in Turcia la investirea in functie a presedintelui Erdogan si apoi in Rusia la finala Campionatului Mondial de Fotbal. Dodon a castigat alegerile prezidentiale in 2016, devansand-o pe Maia Sandu.