Igor Dodon vine cu noi promisiuni, dupa vizita sa la Moscova: "La rugamintea mea, Vladimir Putin a acceptat ca pentru cinci produse sa fie anulate taxele vamale la export". Care sunt acestea

Igor DODON, PRESEDINTE: "In ultimele 3 zile am primit mai multe mesaje din partea agentilor economici de la noi. Au fost abordate mai multe subiecte, cat si cu studentii. Ceea ce tine de colaborarea in domeniul energetic, umanitar. Am discutat si despre problema transnistreana, despre intrevederile cu domnul Krasnoselskii.

Deciziile cele mai importante care au fost luate sunt:

Ceea ce tine de exportul produselor moldovenesti pe piata rusa. Cunoasteti ca pe parcursul ultimilor ani exportul a scazut de 2 ori. Cunoasteti ca produsele moldovenesti au fost excluse din comertul liber cu Federatia Rusa.

Avem o dinamica pozitiva, insa, in pofida faptului ca am reusit sa deblocat unele situatii, taxele vamale fac produsele noastre mai putin competitive. La produsele cum ar fi: merele, noi avem o taxa de 6 eurocentri la kilogram.

In pofida acestor taxe noi avem o crestere senzationala. Sunt taxe la legume, taxe la conserve. La rugamintea mea, Vladimir Putin a acceptat ca pentru 5 produse sa fie anulate taxele vamale la export din 1 ianuarie 2019.

Dupa anularea acestor taxe vor creste exporturile pentru aceste produse. De ce pentru aceste 5 categorii de marfuri? Fructe, legume, conserve, produse de vinificatie. Pentru ca anume la aceste produse noi am avut o roada mai bogata si anume cu aceste produse producatorii nostri au ramas cu roada in camp. Iata care sunt aceste 5 produse:

-legume;

-mere, pere, gutui;

-caise, cirese, visine;

-conserve;

-vinuri din struguri proaspete.



Daca pana acum lasau la vama 1 leu si 50 de bani, acest pret va disparea. De ce pentru 6 luni? Astfel de decizii si negocieri trebuie sa fie purtate de catre Guvern. Cu regret autoritatile de la noi nu iau decizii in privinta acestora.

La expirarea acestor 6 luni in RM va fi un alt Guvern si se vor lua alte decizii. Aceasta decizie a fost una exceptionala. In afara de aceasta, am disctat cu partenerii nostru din Rusia ca in timpul apropiat sa vina reprezentantii din Rusia in tara noastra si sa largeasca lista produselor care pot fi exportate in Rusia. O alta problema este in privinta persoanelor care muncesc in Rusia. Astfel, incepand cu 1 ianuarie va fi lansata urmatoarea etapa de amnistiere.

Am discutat si despre locurile bugetare pentru studentii moldoveni care vor sa invete in Rusia. Acum avem o mie de locuri bugetare care sunt oferite de Rusia pentru absoleventii nostri. Speram ca aceasta cifra va fi majorata."