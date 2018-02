Anul 2018 sa fie numit anul lui Stefan cel Mare si Sfant. Asta vrea Dodon, care spune ca a pregatit un proiect de lege in acest sens si urmeaza sa-l inainteze legislativului - VIDEO

O ceremonie grandioasa a avut loc astazi la Palatul republicii unde Igor Dodon a inaugurat Anul Stefan cel Mare. Sala unde a avut loc evenimentul a fost decorata ca o biserica, iar manifestatia a inceput cu o slujba. In discursul sau presedintele a vorbit despre statalitate, precizand ca in acest an societatea va fi tulburata de idei si mesaje unioniste, facand aluzie la centenarul marii uniri. Dodon crede ca anul lu Stefan cel Mare ne va ajuta sa trecem peste aceste ispite.