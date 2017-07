Igor Gamretki si Dorin Chirtoaca fata in fata la judecatoria Buiucani: "Suntem pe acelasi dosar, nu am vorbit" - FOTO

Astazi au sedinta de judecata si Igor Gamretchi, seful Directiei Transport cat si primarul capitalei Dorin Chirtoaca.

Intrebat de jurnalisti daca a vorbit cu Dorin Chirtoaca, acesta a raspuns ca nu au vorbit.

"Suntem cercetati in acelasi dosar, nu am vorbit. Ma astept la o sedinta corecta, o primi asa cum este.", a declarat Gamretki inainte de aintra in sala de sedinta.

Eliberat din arest la domiciliu, care potrivit procurorilor si-ar fi recunoscut vina, Gamretchi s-ar putea alege cu o amenda de 300 de mii de lei sau maxim 7 ani de inchisoare. El a fost retinut pe 25 aprilie, fiind acuzat de depasirea atributiilor de serviciu in dosarul parcarilor cu plata.

Primarul Dorin Chirtoaca va fi cercetat penal si pentru luare de mita. Despre asta a anuntat acum o saptamana procurorul de caz care a a mai cerut 30 de zile de arest la domiciliu pe numele acestuia, instanta insa i-a prelungit mandatul cu 25 de zile. Oamenii legii nu ofera multe detalii referitor la nou cap de acuzare precizand ca vor veni ulterior cu detalii.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani l-a plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.

*Foto captur Realitatea.md