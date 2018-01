Igor Seremet, viceprimarul de Balti, si-a dat demisia: „Dubiile primarului mun. Balti privind capacitatea sa de administrare a orasului”. Ultimele sale declaratii - VIDEO/FOTO

Igor SEREMET, VICEMPRIMAR BALTI: “Decizia de a solicita aportul guvernului in implicarea solutionarii acestei probleme a fost primita negativ de domnul primar fiind invinuit de multe. Problema cea mai mare e ca dansul in public prin mesajul din facebook s-a expus precum ca are foarte multe rezerve si intrebari la activitatea mea, la mecanismele prea mult diplomatice si juricie pe care le aplic si eficienta acestor mecanisme au adus la rezultate de asa gen.”

Seremet nu vede o problema in implicarea guvernului la curatarea orasului Balti de mormanele de gunoaie. Asta in timp ce Usatii vorbeste de o actiune menita sa ii denigreze imaginea.

Igor SEREMET, VICEMPRIMAR BALTI: “Nu vreau sa fie tensiuni intre prime si domnul primar. Cel mai bine de declarat demisia pt ca nu impartasesc mecanismele pe care dansul le impune.”

Seremet spune ca Usatii l-ar considera si pe el vinovat de situatia creata la Balti, intrucat tot ce a facut viceprimarul nu ar fi fost suficient.

Igor SEREMET, VICEMPRIMAR BALTI: “Mecanismele pe care le-am aplicat in calitate de persoana publica au dat rezultate simtitoare si nu consider ca am facut greseli. Dar in masura in care in mod public domnul primar isi exprima neincrederea.”

Igor Seremet a ajuns viceprimar de Balti in anul 2015. El spune ca dupa demisie se va intoarce in avocatura si activitatea stiintifica. Am incercat sa luam legatura cu Renato Usatii, dar nu l-am gasit la telefon.

Saptamana trecuta, dupa o sedinta speciala, premierul Pavel Filip a trimis mai multe autospeciale si carabinieri pentru a strange gunoiul din Balti. Deseurile nu mai fusesera evacuate de cateva zile din cauza firmei care a anuntat ca nu mai presteaza astfel de servicii.

Primarul de Balti spunea atunci ca prim-ministrul vrea sa ii denigreze imaginea si vrea organizarea unui referendum pentru a demonstra guvernarii ca are sustinerea localnicilor. Renato Usatii a plecat la Moscova in vara anului 2016, iar ulterior pe numele sau a fost emis un mandat de arest, fiind dat si in cautare internationala. Primarul de Balti este acuzat de procurori ca ar fi comandat omorul lui Gherman Gorbuntov.









A postat si un video: