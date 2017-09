IGP a initiat un dosar penal in urma altercatiilor de la protestul organizat de PAS si PDA. Soferul microbuzului, care se presupune ca ar fi incercat sa rupa cordonul de politisti, retinut si audiat - VIDEO

Grigore MOGA, SEF DIRECTIA GENERALA URMARIRE PENALA a IGP: "Soferul de la volanul microbuzului, fiind somat sa se opreasca nu s-a oprit si a intrat in cordonul viu al politistilor cauzandu-le leziuni si dureri fizice. Totodata, un angajat al politiei a fost lovit cu ceva in cap. In total 4 persoane au ajuns la spital."

Astfel, dupa altercatiile, de ieri, dintre protestatari si politisti, IGP spune ca a deschis un dosar penal, iar soferul microbuzului, care ar fi incercat sa rupa cordonul de politisti din fata postului public de televiziune, a fost retinut pentru 72 de ore.

Grigore MOGA, SEF DIRECTIA GENERALA URMARIRE PENALA a IGP: "Savarsirea violentei periculoase, astfel au fost calificate actiunile persoanei care s-a aflat la volanul microbuzului."

Andrei NASTASE, LIDER PLATFORMA DA: ”Acel microbuz s-a instalat acolo petru a nu bloca trecerea protestatarilor catre podul de la drumul Schinoasei si pentru a plasa acele boxe.”

Seful adjunct al IGP sustine ca soferul microbuzului, dar si proprietarul vehiculului, care insa nu a fost retinut, au fost audiati in aceasta dimineata.

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: “Un raport de sesizare va fi remis organelor competente pentru a examina actiunile sau inactiunile organizatorilor pentru a trage la raspundere faptul ca un protest pasnic a degenerat in unul violent.”

Pe de alta parte, Andrei Nastase sustine ca spiritele s-au incins, dupa ce politistii ar fi folosit spray lacrimogen.

Andrei NASTASE, LIDER PLATFORMA DA: "Daca au existat violente atunci ca cineva a aruncat spray lacrimogen catre doua doamne in varsta."

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: ”Ieri nu am aplicat gaze speciale sau alte mijloace speciale.”

Ieri, liderii partidelor de opozitie Maia Sandu si Andrei Nastase, alaturi de sustinatorii lor, au cerut abrogarea sistemului electoral mixt si revenirea la sistemul proportional.

Ei i-au acuzat pe democrati, ca ar fi in cardasie cu Igor Dodon si doar mimeaza un razboi. Protestul s-a incheiat in fata televiziunii nationale cu altercatii. Intr-un comunicat de presa, democratii, care nu au comentat solicitarile si acuzatiile protestatarilor, au condamnat faptul ca un microbuzul a intrat in multime, precizand ca incidentul ar fi putut avea urmari grave, daca fortele de ordine nu ar fi actionat promt.