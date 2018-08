IGSU a inceput pregatirile pentru a aduce acasa corpul neinsufletit al moldoveanului de 44 de ani din Taraclia, decedat in tragedia de langa Genova - VIDEO

In comunicatul postat azi dimineata de ministerul de Externe de la noi scrie ca un cetatean moldovean a fost ranit dupa prabusirea podului de langa Genova. Acesta a suferit mai multe traumatisme si este internat intr-un spital din localitate, dar viata sa este in afara oricarui pericol. Nu am reusit sa aflam varsta barbatului. El a fost viziat de catre Consulul Republicii Moldova la Milano.

Ieri, ministerul a anuntat ca Anatolie Malai, un moldovean de 44 de ani, a decedat in urma tragediei. Barbatul era originar din satul Taraclia, raionul Causeni si era tatal a trei copii. Cel mai mic are un an si jumatate.

Anatol lucra ca sofer de TIR pentru o companie din Franta. In momentul prabusirii podului era singur in camion.

Intre timp, la solicitarea premierului Pavel Filip, cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au inceput procedurile pentru a repatria corpul neinsufletit al barbatului. Toate cheltuielile vor fi suportate de Guvern.